Израильские ученые сварили пиво на 5000-летних дрожжах

Иерусалим, , 19:59 — REGNUM Археологи и микробиологи из четырех университетов Израиля сварили и продегустировали пиво и медовуху, сваренные на 5000-летних дрожжах, 22 мая передает агентство Associated Press.

Штаммы дрожжей, использованных для приготовления алкогольных напитков по древним рецептам, были добыты при раскопках в Тель-Авиве, в южном Иерусалиме и в Эн-Бесоре.

«Мы обнаружили, что дрожжи могут очень долго выживать без пищи. Сегодня мы можем доставать их из микроскопических пор, оживлять их, изучать их свойства», — объяснил журналистам научный смысл эксперимента микробиолог из Еврейского университета Майкл Клютштейн.

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