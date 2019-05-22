Мнение: безопасной трассу М-11 может сделать искусственный интеллект

Валдай, Новгородская область, , 19:18 — REGNUM Обеспечивать безопасность на новой высокоскоростной автомагистрали М-11 в будущем сможет искусственный интеллект. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 22 мая, на открытом форуме прокуратуры Новгородской области в Валдае заявил директор Института проблем транспорта им. Н. С. Соломенко Российской академии наук Игорь Малыгин.

«Кардинально снизить количество ДТП и их последствия на М-11 возможно за счёт повсеместного внедрения систем фото‑ и видеофиксации нарушений скоростного режима, полного покрытия трассы сотовой связью, оптимального размещения информационных табло», — отметил он.

По его словам, необходимо использовать как штатные средства видеонаблюдения, установленные на рейсовых автобусах, так и мобильный мониторинг магистрали с использованием беспилотников, а также другие современные методы.

По мнению Малыгина, Новгородская область, по территории которой проходит один из самых протяжённых участков новой автодороги, может стать опытным полигоном для внедрения интеллектуальных транспортных систем, а в конечном итоге, по его словам, «искусственный интеллект будет обеспечивать безопасность на М-11.

Зампредседателя правления государственной корпорации ГК «Российские автомобильные дороги» Юрий Байрамов сообщил, что сейчас на М-11 дежурят семь экипажей службы аварийных комиссаров и четыре эвакуатора. По его словам, в Новгородской области установлены 22 комплекса автоматической системы управления дорожным движением и 178 камер фото‑ и видеофиксации, ещё 29 камер появится от Мясного Бора до границы с Ленинградской областью до конца 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на форуме прокуратуры Новгородской области было заявлено о необходимости дополнительных мер для обеспечения безопасности на новой автомагистрали: в нынешнем состоянии М-11 неприспособлена для оказания экстренной помощи пострадавшим в ДТП: нет вертолётных площадок, на ряде участков протяжённостью более 16 км отсутствует сотовая связь, только пять технологических развязок для разворота автотранспорта, из-за чего скорая помощь приезжает на место ДТП лишь через 1,5−2 часа.

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