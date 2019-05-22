Президент МАНК: «Наука выше политики»

Архангельск, , 16:00 — REGNUM Усилия исследователей, объединенных Международным арктическим научным комитетом (МАНК), в ближайшие два года будут сфокусированы на проблеме глобального потепления и таяния льда в Арктике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент МАНК Ларри Хинзман.

«Сегодня последствиями этого процесса обеспокоены многие страны, причем не только приарктические. Государства выделяют внушительные средства на проведение различных исследований и сегодня, в период стремительно меняющейся климатической ситуации важно развивать партнерские отношения для обмена опытом», — заявил Хинзман.

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Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM об основных проблемах сотрудничества между странами, в частности с Россией, господин Хинзман отметил, что языковой барьер остается актуальной проблемой для оперативной работы внутри научного сообщества.

«Тем не менее за 25 лет совместной работы с российскими учеными у нас накопилось много тесных связей и есть определенные достижения», — отметил президент МАНК.

Он также заявил, что на научный процесс в российской части Арктики оказывает влияние и «большая политика».

«Наука выше политики, и мы очень рассчитываем, что вступившее в силу в прошлом году Соглашение по укреплению международного арктического научного сотрудничества поможет устранить все разногласия и страны смогут свободно обмениваться данными арктических исследований для предупреждения нежелательных последствий климатических процессов», — заявил Ларри Хинзман.

Напомним, Соглашение по укреплению международного арктического научного сотрудничества было подписано в 2017 году Канадой, Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией, Россией, Швецией и США. Соглашение является рамочным документом, предполагающим заключение, когда это необходимо, специализированных соглашений или договорённостей по отдельным проектам и направлениям арктического научного сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске проходит Неделя арктической науки (Arctic Science Summit Week). В списке участников саммита — 450 представителей научного сообщества из 29 стран. Традиционно активный интерес к участию в обсуждениях арктических вопросов проявили представители США, Канады и Китая. К слову, делегация из стран Азии составит не менее 40 человек. Также в списке стран-участниц фигурируют Исландия, Португалия, Франция и ряд других европейских государств. Российскую делегацию представят в том числе члены-академики РАН.