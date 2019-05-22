В Южной Корее увеличилось количество людей, страдающих от головной боли

Сеул, , 16:05 — REGNUM За пять лет количество людей в Южной Корее, страдающих от головной боли, увеличилось на 21%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на специалистов службы диагностики Health Insurance Review & Assessment Service.

Согласно опубликованным данным, количество людей с головными болями увеличилось на 21%, с 758 302 человек в 2014 году до 915 874 человек в 2018 году.

Согласно представителям службы диагностики, частые головные боли связаны с тем, что человек проводит достаточно длительное время за компьютером или мобильным телефоном, а также подвержен стрессам, испытывает усталость или недосыпает.

Известно, что головная боль делится на два типа: первичные головные боли (мигрень, боли от переутомления, пучковая и так далее) и вторичная головная боль (головная боль при менингите, опухолях головного мозга, цереброваскулярных заболеваниях).

«Головная боль является распространенным болевым симптомов разнообразных заболеваний и состояний, в более 300 случаях очень важно выявить причину возникновения боли. Если человек страдает от частых головных болей, то перво-наперво следует определить тип головной боли, выбрать эффективное медицинское лечение», — сказали представители службы диагностики Health Insurance Review & Assessment Service.