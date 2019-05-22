В СФУ предложили масштабировать производство биоразлагаемых полимеров

Красноярск, , 15:03 — REGNUM Масштабировать в России опытное производство биоразлагаемых полимеров предложила руководитель лаборатории биотехнологии новых биоматериалов Сибирского федерального университета (СФУ), профессор Татьяна Волова. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба вуза.

В ходе рабочего совещания в Новосибирске по теме получения биоразлагаемых пластиков она продемонстрировала уникальное для России опытное производство, функционирующее в СФУ. В своём докладе профессор представила наработки красноярских исследователей в области синтеза разлагаемых полигидроксиалканоатов, создания полимерных изделий для применения в медицине, фармакологии, сельском и коммунальном хозяйстве.

«Сегодня мы, с одной стороны, наблюдаем рост производства и применения синтетических неразрушаемых полимерных материалов, их накопление в биосфере, и с другой стороны — усиление ограничительных мер и запретов, направленных на сокращение пластиковых отходов. Более 60 стран разрабатывают и реализуют меры для уменьшения объёмов полиолефиновых отходов, вводя ограничения на применение одноразовой посуды, полиэтиленовых пакетов, ёмкостей для затаривания продуктов и напитков. Популярной становится тема производства путём химического или биологического синтеза биоразлагаемых полимеров из природного сырья, чтобы постепенно заменить полиолефины», — сообщила Волова.

Участники совещания резюмировали необходимость активизации в России исследований по разлагаемым биополимерам. В настоящее время институты Сибирского отделения РАН готовят пакет предложений для ПАО «СИБУР-Холдинг» с целью определения перспективных направлений сотрудничества.

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