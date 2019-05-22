Сотни новых видов членистоногих открыты на севере Австралии

Дарвин, Австралия, , 15:03 — REGNUM Исследование, проведенное австралийским биологом на севере континента, позволило обнаружить сотни видов неизвестных науке членистоногих, 21 мая сообщила пресс-служба университета имени Чарльза Дарвина.

Научная работа, позволившая сделать ряд открытий, велась на территории национальных природных парков «Какаду» и «Нитмилук». Количество информации, полученной аспирантом университета имени Чарльза Дарвина Стефани Оберприелер, оказалось столь велико, что в Австралии начала работу новая государственная программа по изучению дикой природы.

Характеризуя район, где велись наблюдения, Стефани Оберприелер сообщила: «северные районы Австралии — наиболее слабоизученное место … где порядка 75% видов насекомых и пауков вообще никогда ранее не попадали в поле зрения ученых».

Исследователь отметила, что членистоногие незаслуженно обделены вниманием научного сообщества, которое чаще всего склонно изучать других живых существ.

По словам сотрудника университета имени Чарльза Дарвина: «Зачастую во время изучения дикой природы основное внимание ученые уделяют животным и птицам, хотя насекомые играют решающую роль в здоровье и стабильности окружающей среды в целом».

Программа по изучению природы, получившая статус государственной, по мнению учёного, особенно важна.

Аспирант Стефани Оберприелер подчеркнула: «Изучение и описание насекомых и пауков должно быть обязательно включено в любое исследование дикой природы, потому что они — незаменимое звено экосистемы и потерять их нельзя. Нам нужно изучить новые виды, задокументировать их описание и разработать программы сохранения видов».

Особое значение, по мнению биолога, научная работа на Австралийском континенте приобретает сейчас.

Стефани Оберприелер напомнила: «На фоне стремительного вымирания насекомых эти слабо изученные районы Австралии особенно интересны, поскольку являются одними из последних мест, сохранивших биоразнообразие».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прибрежной зоне Тасмании австралийские ученые открыли более ста ранее неизвестных науке видов живых существ.

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