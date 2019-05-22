НАСА: приготовления к миссии на Марс завершаются

Лос-Анджелес, США, , 14:00 — REGNUM Завершающий этап подготовки марсохода «Марс-2020» близок к своему окончанию. Об этом сообщается на сайте Лаборатории реактивного движения НАСА.

По словам заместителя руководителя научного подразделения НАСА Томаса Цурбухена: «Мы приближаемся к запуску этой исторической марсианской миссии, и поэтому мы хотели бы дать всем возможность поучаствовать в путешествии в неизведанное. Для нас наступает самое интересное время — мы готовы получить ответы на самые важные вопросы, касающиеся Марса и происхождения жизни в целом».

Своеобразным завершающим аккордом стало предложение, адресованное всем посетителям сайта: отправить табличку со своим именем вместе с ровером «Марс-2020». Ранее такие компании уже проводились в США, послания с именами жителей Земли унесены в космос марсианской посадочной платформой InSight и зондами New Horizons и Parker Solar Probe.

При отсутствии непредвиденных осложнений космический модуль, спроектированный НАСА, окажется на марсианской поверхности раньше, чем планетоход проекта «Экзомарс», который реализуют российские специалисты и проектировщики из стран Европы.

Старт космического аппарата, который должен доставить ровер НАСА на Марс, намечен на 2020 год, межпланетное путешествие завершится в феврале 2021 года. Местом посадки должен стать кратер Йезеро, находящийся в экваториальной зоне.

Целью марсианской миссии, направляемой США, станет исследование того, насколько Марс был способен поддерживать жизнь в далеком прошлом, и сохранилась ли хоть часть таких возможностей у планеты в настоящее время. Кроме того, особый микрофон, которым оснащен «Марс-2020», позволит землянам ознакомиться со звуками планеты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, марсоход пятого поколения, известный под рабочим названием Mars 2020, будет собран на 85% из узлов и агрегатов ровера Curiosity, относящегося к третьему поколению.

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