Риск возникновения деменции связан с изменением веса тела — учёные

Сонджу, Южная Корея, , 12:52 — REGNUM Вес пожилого человека, изменившийся на более 10% индекса массы тела, значительно увеличивает риск развития деменции, заявили исследователи из Республики Корея, сообщило издание BMJ Open.

Данные были получены коллективом сотрудников Кёнбукского национального университета под руководством Сьюзан Пак.

Корейскими учёными в ходе исследования данных 67 219 граждан Республики Корея, находящихся в возрасте от 60 до 79 лет, была накоплена информация, подтверждающая вероятность появления деменции при весе, изменившимся на более 10 процентов индекса массы тела. Риск при таком наборе веса, как утверждают учёные, возрастает на 20%. Учёные отмечают, что тенденция сохраняется как при увеличении веса, так и при его уменьшении.

По мнению исследователей, процессы набора и снижения веса являются маркером патологических процессов, идущих в организме пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые из Вашингтонского университета выяснили, что работа мозга людей с избыточным весом отличается от работы мозга у обычных людей.

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