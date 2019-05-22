Пережить геомагнитные возмущения в Арктике поможет жир щекура – учёные

Тюмень, , 11:59 — REGNUM Способность различных пищевых жиров усиливать адаптацию центральной нервной системы к геомагнитным возмущениям в Арктике изучили российские учёные, сообщает 22 мая пресс-служба Тюменского государственного университета.

Проведя исследования на 105 взрослых самцах крыс линии Вистар, учёные установили, что самым эффективным средством для адаптации ЦНС является жир рыбы щекур. Она относится к роду сиговых и обитает в северных реках России, на Камчатке и в Сибири.

«Качественный состав жиров в рационе питания повышает адаптационные возможности нервной системы к геомагнитному фактору, так как липиды определяют функциональное состояние мембраны нейроцита», — пояснил один из авторов исследования, заместитель директора Научного центра изучения Арктики Андрей Лобанов.

Опыты показали, что поведенческая активность в группе, получавшей рацион, обогащенный жиром щекура, больше (фиксировались пройденное расстояние, скорость движения и поисковая активность). Кроме того, у этих животных наблюдался наименьший уровень стресса.

Отмечается также, что следующее исследование, в котором приняли участие здоровые коренные жители Арктики в магнитовозмущенные дни, подтвердило необходимость употребления щекура не менее трех раз в неделю.

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