Продукты, содержащие крахмал, вошли в рацион 120 тыс. лет назад — археологи

Йоханнесбург, ЮАР, , 11:46 — REGNUM Археологические находки, сделанные международным коллективом исследователей на территории Южно-Африканской Республики, позволили подтвердить, что растительные продукты питания, содержащие крахмал, присутствовали в рационе человека 120 тысяч лет назад, сообщается в пресс-релизе 17 мая, опубликованном на сайте Университета Витватерсранда.

Учёные, прибывшие из США, Великобритании, Германии, Норвегии для участия в археологической экспедиции на территории ЮАР, в сотрудничестве с местными исследователями провели раскопки в районе реки Клэсис.

Археологам удалось обнаружить стоянку древних обитателей Африканского континента, принадлежавших к виду Homo sapiens, не пострадавшую от внешних воздействий.

Комментируя сделанные находки, один из руководителей экспедиции, сотрудник Кембриджского университета Синтия Ларбэ сообщила: «Наши результаты показали, что … крахмалистые корневища и клубни явно были частью рациона, начиная с самых ранних слоёв возрастом около 120 тысяч лет и до [слоёв] возрастом 65 тысяч лет. Несмотря на изменения в стратегии охоты и технологии каменных орудий, они по-прежнему готовили корневища и клубни».

Учёные подчеркивают, что это самая ранняя находка, подтверждающая появление данных продуктов в рационе человека. Исследование данной проблемы будет продолжено, так как археологам предстоит подтвердить гипотезу, выдвинутую генетиками. Специалисты по палеогенетике утверждают что генетические изменения, говорящие о том, что организм человека приобрёл способность переваривать крахмал, прослеживаются в период, отстоящий от современности на 300 тысяч лет.

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