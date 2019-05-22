Муравьи подсказали метод ремонта повреждений электрических цепей — учёные

Гонконг, Китай, , 10:28 — REGNUM Система из наночастиц, способная самоорганизовываться и чинить разрывы в электрической цепи, создана разработчиками из Гонконга. Об этом сообщает издание ACS Nano.

Основную идею изобретения учёные заимствовали у муравьев, изучая действия насекомых в тот момент, когда колония перебирается с одного листа дерева на другой, выстраивая из своих членов своеобразный мост.

Исследователями были использованы обладающие магнитными свойствами наночастицы оксида железа, покрытые слоем золота, использованного в качестве проводника. Разработчики данной технологии добились того, что наночастицы под воздействием магнитного поля образовывали нечто вроде ленты, имитирующей муравьиный мост и способной проводить электричество.

Магнитное поле позволяло варьировать толщину или длину проводящей электрический ток ленты. В ходе опытов удалось добиться устранения повреждений электрической цепи, происшедших на микроуровне.

В данный момент технология, предложенная в Гонконге, позволяет создать проводящую ленту только в двухмерном пространстве. Объёмные конструкции требуют создания магнитного поля довольно сложной конфигурации, чего пока не удалось добиться исследователям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США был разработан метод доставки компонентов системы CRISPR/Cas9 к клеткам при помощи магнита.

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