Создан робот, гибрид квадрокоптера и наземного транспортного средства

Беэр-Шева, Израиль, , 09:41 — REGNUM Устройство, способное летать в режиме квадрокоптера и двигаться, как машина по поверхности, создано израильскими разработчиками. Об этом 20 мая сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Университета имени Бен-Гуриона.

Конструкция, являющаяся первым образцом такого рода техники, получила название FSTAR (flying sprawl-tuned autonomous robot). Экспериментальный робот-дрон получил возможность двигаться по плоскости со скоростью 2,6 метра в секунду или подниматься в воздух и лететь в избранном направлении. Для этой цели используются одни и те же бесколлекторные двигатели, которые, в зависимости от поставленной задачи, приводят в движение четыре воздушных винта или четыре колеса. FSTAR, благодаря способности проводить трансформацию своего корпуса, может поменять плоскую конструкцию квадрокоптера на более компактную для движения по земле и способную протиснуться в тоннель, поскольку ширина и высота варьируются.

Инженеры, создавшие робота с уникальными свойствами, отмечают его универсальность и низкий уровень энергопотребления двигателей. На данный момент грузоподьёмность FSTAR невелика, она составляет всего 400 грамм, но это уже сейчас позволяет использовать данный аппарат для выполнения широкого спектра задач. По планам конструкторов, сферой применения технического устройства станут: поисково спасательные операции, техническое обслуживание и уборка зданий, различные ремонтные работы, видеосъемка.

В дальнейшем создатели FSTAR намерены разработать различные модификации данных устройств и более крупные, чем представленный прототип и меньшего размера.

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