На Земле наступит новый ледниковый период, предупредили математики УрФУ

Екатеринбург, , 08:55 — REGNUM Математическая модель изменения климата, разработанная группой исследователей-математиков Уральского федерального университета (УрФУ), показала, что в будущем на Земле наступит новый ледниковый период. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба вуза.

Тенденцию глобального изменения климата учёные выявили, проанализировав данные об изменениях массы континентального и морского льдов, объёмов углекислого газа в атмосфере и растительности на Земле, средней температуры Мирового океана. Климатические перемены они проследили на протяжении десяти миллионов лет. Анализ данных показал, что глобальные потепления на планете сменяются глобальными похолоданиями и наоборот.

Профессор кафедры теоретической и математической физики УрФУ Дмитрий Александров сообщил, что крупные перепады температуры происходят примерно каждые 100 тысяч лет. За миллион лет таких осцилляций было 10, за два миллиона лет — 20 и так далее.

Определить точно, когда произойдет новое глобальное похолодание на планете, учёные пока не могут: для этого необходимо провести расчёты процессов, влияющих на изменения климата, объединить их в более емкие математические модели и протестировать на суперкомпьютере.

Сейчас математики УрФУ решают амбициозную задачу — моделируют сложную нелинейную динамику эволюции арктического льда и земного климата на основе различных нелинейных моделей. Это поможет сформулировать тенденцию изменения климата в будущем.

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