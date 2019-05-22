Новые археологические находки сделаны в труднодоступных районах Лаоса

Вьентьян, , 08:28 — REGNUM Исследование, проведённое на территории Лаоса, позволило сделать большое количество новых археологических находок. Об этом 15 мая сообщается на сайте Австралийского национального университета.

Сотрудники университета обследовали местность в районе подножия Аннамского хребта, по которому проходит граница между Лаосом и Вьетнамом. Здесь были обнаружены следы древнего народа, создавшего так называемую «Долину кувшинов». Материальные памятники, оставленные данной культурой — это в подавляющем большинстве массивные кувшины или горшки сделанные из камня.

Это обстоятельство прокомментировал один из руководителей научной экспедиции Дугальд О'Рейли: «Очевидно, что кувшины, некоторые весом в несколько тонн, были вырезаны в карьерах и каким-то образом транспортированы, часто на расстояние в несколько километров, в те места, где находятся сейчас».

Высота отдельных изделий может достигать трех метров. По мнению большинства экспертов, кувшины, возраст которых превышает тысячу лет, использовались в качестве погребальных урн. Исследования, проводимые в данном районе, связаны с рядом трудностей. Местность, где расположены площадки гигантскими сосудами практически необитаема и труднодоступна.

По словам участника экспедиции Николаса Скопала: «Эти места мог посетить только случайный охотник на тигров».

Кроме того, часто встречаются неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся после массированных бомбардировок ВВС Соединённых Штатов. Однако несмотря на трудности новой экспедиции удалось сделать ряд находок, значительно расширивших представления учёных о данной культуре. Исследователи обнаружили особые диски, украшенные изображениями животных человеческих фигур и геометрическими узорами, которые, как предполагают эксперты, служили аналогами пагребальных плит.

По словам Дугальда О'Рейли: «Любопытно, что мы также нашли много миниатюрных кувшинов, которые выглядят так же, как массивные кувшины, но сделаны из глины». Эти изделия помещали внутрь каменных, смысл данного ритуала пока остаётся для учёных загадкой.

Сотрудники Австралийского национального университета отмечают, что следы родственных культур обнаруживались исследователями на территории Юго-Восточной Азии.

Дугальд О'Рейли отметил: «Мы видели подобные мегалитические сосуды в Индии и в Индонезии, поэтому мы хотели бы исследовать возможные связи между этими регионами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Камбодже было найдено шесть древних могил, которые ориентировочно датируются периодом между I и V веками нашей эры.

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