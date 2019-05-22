Учёные Северо-Кавказского ФО планируют открыть единый центр нанотехнологий

Владикавказ, , 07:40 — REGNUM Создание единого координационного центра для развития нанотехнологий в вузах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) обсудили участники круглого стола «Метрология микро‑ и наностуктур» во Владикавказе. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Осетинского государственного университета (СОГУ) им. К. Л. Хетагурова.

Участниками мероприятия стали признанные эксперты и учёные представители деловых кругов из России и стран Закавказья. Организаторами выступили Нанотехнологическое общество России (НОР), СОГУ и группа компаний NT-MDT Spectrum Instruments.

«Современное материаловедение и связанные с ним области невозможно развивать без приборов с нанометровым разрешением, которые помогают двигать науку и технологии вперед», — сообщил президент НОР Виктор Быков.

В свою очередь ректор СОГУ Алан Огоев отметил, что участники мероприятия получили возможность определить и оценить вызовы, стоящие перед системами высшего образования и профессиональной переподготовки. Основной задачей он назвал поиск практических решений при внедрении нанотехнологий в реальное производство.

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