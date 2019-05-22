На юго-западе Китая найдена древняя крепостная стена времен династии Тан

Чэнду, Китай, , 06:24 — REGNUM Исследователи культуры обнаружили древнюю городскую стену, относящуюся к эпохе династии Тан (618 — 907) в городе Чэнду провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 21 мая агентство Синьхуа.

По информации Института культурного наследия и археологии Чэнду, реликвия была найдена на строительной площадке. Эксперты подтвердили время строительства стены, простирающей на 170 метров к западу, основываясь на анализе её кирпичей и структуры.

Высота найденного участка стены составляет порядка 1,5 метров, а ширина от 8,9 до 12 метров. Изначально стена была построена в эпоху династии Тан, однако затем, в эпоху династии Мин (1368 — 1644) и династии Цин (1633 — 1911) она перестраивалась.

По данным эксперта Цзян Тао, занятого раскопками, стена была построена известным генералом эпохи Тан Гао Пянем. Гао строил стену для защиты древнего города Чэнду от нашествия врагов в то время, когда он управлял этой территорией. Он также добавил, что стена несет огромную культурную, научную и историческую значимость.

Как сообщало ИА REGNUM, редкий подземный зал предков времен династии Юань (1271 — 1368) был обнаружен в гробницах на территории провинции Шаньси в северной части Китая.

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