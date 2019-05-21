«Истинная свобода, честное исследование истины»: как изменить церковь

Андрей Мартынов, , 16:40 — REGNUM

Книга американского историка Эрика Метаксаса, знакомого читателю по обстоятельной биографии философа и богослова Дитриха Бонхеффера, на этот раз воссоздает жизнь одного из наиболее ярких религиозных реформаторов Мартина Лютера (1483−1546).

Исследователь подробно пишет о семье своего героя, попутно опровергая мифы о крестьянском происхождении Лютера и якобы имевшей место тирании со стороны его отца. В монографии восстанавливается история поступления будущего проповедника в Эрфуртский университет, где он изучал право. Именно в те годы молодой человек дает обет стать монахом и поступает в местный монастырь августинцев. Спустя десять лет Лютер уже сам читал лекции о книге Псалмов, Посланиях к Римлянам, Галатам и Евреям, которые заложили экзегетический фундамент его будущей теологии. Касаясь собственно деятельности Лютера как лидера реформации, Метаксас обращает внимание, что еще в 1520 г. (то есть три года спустя после Виттенбергского исповедания веры) тот «ревностно защищал» католическую церковь, надеясь на изменения внутри клира. Также историк анализирует и лежащие в основе учения главные теологические сочинения бывшего августинца, «К христианскому дворянству немецкой нации», «О вавилонском пленении Церкви» и «О свободе христианина».

Одновременно ученый опровергает многочисленные мифы, связанные с именем Лютера.

Помимо уже названных, можно назвать утверждение, что решение стать монахом молодой человек принял от страха, или будто в ходе Виттенбергского исповедания Лютер прибил свои знаменитые 95 тезисов (одна из основ учения о Реформации) к двери Замковой церкви.

Оценивая значение Лютера, Метаксас акцентирует внимание на либеральных чертах его личности и учения. В частности, роли проповедника в изменении в сознании верующих представлений о личной свободе и ответственности («истинная свобода, честное исследование истины»). Вместе с тем биограф не стремится скрыть отрицательные черты реформатора, которые особенно проявились в конце его жизни: желчность, раздражительность, нетерпимость. В итоге «суровый, мрачный, до крайности благочестивый монах» превратился в «шумного, бесстрашного, всегда готового сыпать солеными шутками и оскорблениями» вождя движения.

Тем не менее последствия в сфере теологии и социальной жизни оказались куда более значительными, чем некоторые особенности характера реформатора. Так что слова Валерия Брюсова о том, что «самого Лютера один добрый черт водит за нос», не верны. Поэт в данном случае ошибся, хоть и утверждают, что поэт всегда прав.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».