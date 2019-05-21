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Заявки на исследования от вузов отвергнуты в 40% случаев — РАН

Наука

Доля отрицательных оценок беспрецедентна

Москва, 21 мая 2019, 15:39 — REGNUM  Отрицательные оценки в 40% случаев дала Российская академия наук (РАН) после экспертизы заявок, поданных российскими вузами на проведение научно-исследовательских работ. Об этом сообщил вице-президент РАН Андрей Адрианов 21 мая на заседании президиума академии наук.

Отрицательная оценка служит основанием для отказа в финансировании заявленного исследования. Доля таких заявок беспрецедентна, отметил Адрианов и уточнил, что заявки от академических институтов бракуются в 1−3% случаев.

Многие заявки от вузов, по его словам, являлись не научными проектами, а научно-методическим обеспечением, то есть проектами, сопутствующими исследованиям. Кроме того, в ряде случаев вузы выдавали за научные результаты то, что не очень связано с наукой.

Адрианов добавил, что итоги экспертизы переданы Минобразования, которое учтет их при принятии решения о продлении финансирования проектов вузов в том числе на 2019 год. Экспертизу научной работы вузов РАН проводит, следуя постановлению правительства РФ.

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