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Учёные доказали способность белка блокировать рост опухоли

Наука

Они изучили свойства хитиназоподобного белка

Томск, 21 мая 2019, 14:57 — REGNUM  Учёные Томского государственного университета (ТГУ) и Томского национального исследовательского медицинского центра (НИМЦ) совместно с германскими и латвийскими коллегами подтвердили способность хитиназоподобного белка блокировать раковую опухоль. Об этом 21 мая сообщается на сайте университета.

В исследованиях принимали участие как российские учёные, так и учёные из Гейдельбергского университета (Германия) и Латвийского биомедицинского исследовательского центра.

Ученые изучили свойства хитиназоподобного белка. Он может стать эффективным средством для лечения онкозаболеваний.

По словам исследователей, важную роль в развитии злокачественной опухоли играет ее микроокружение. Оно способствует изменению свойств макрофагов — клеток иммунной системы, которые должны нас защищать. Макрофаги переходят на сторону злокачественного новообразования и начинают работать против человека. Именно они выделяют факторы роста опухоли и помогают ей метастазировать.

«Мы решили попробовать блокировать эти процессы с помощью хитиназоподобного белка, который нам удалось открыть ранее», — сообщила заведующая лабораторией ТГУ, профессор Гейдельбергского университета Юлия Кжышковска.

По её словам, чтобы не дать опухоли развиваться, необходимо помешать ей привлекать в проблемную зону моноциты, которые со временем дифференцируются в «плохие» макрофаги.

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