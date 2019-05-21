В соляной шахте племени майя учёные обнаружили инструмент из жадеита

Бельмопан, , 12:34 — REGNUM На территории Белиза антропологи обнаружили необычный артефакт. Это инструмент, сделанный из высококачественного полупрозрачного жадеита, с неповрежденной ручкой из розового дерева. Он был обнаружен в месте, где древние майя обрабатывали соль в Белизе. В настоящее время этот древний завод ушёл под воду. Об этом сообщает Heritagedaily.

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«Этот жадеитовый инструмент — первый в своем роде, найденный с неповрежденной деревянной ручкой», — заявила ведущий исследователь и антрополог Хизер Маккиллоп из университета штата Луизиана в Батон-Руже (США).

Открытие этих высококачественных материалов — жадеита и палисандра, используемых в качестве инструментов, говорит о том, что минерал не служил исключительным материалом для изготовления религиозных предметов. Также это свидетельствует и о важной роли работников соляных шахт в классической рыночной экономике Майя более 1000 лет назад.

«Соляные рабочие были успешными предпринимателями, которые смогли получить высококачественные инструменты для своего ремесла. Соль была востребована в рационе Майя», — пояснила Маккиллоп.

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Напомним, что майя — цивилизация на территории Мезоамерики (от центра Мексики до Гондураса и Никарагуа) 2000 год до н. э. — 250 год н. э. В ней была развита письменность, искусство, архитектура, математическая и астрономическая системы.

Ранее археологи, занимающиеся исследованием погибшей цивилизации майя, нашли альтернативное объяснение возникновения упадка древней культуры майя. По их мнению, ещё до наступления засухи, в государстве наблюдалась социальная и политическая нестабильность. Полученные археологами данные указывают на попытки военных столкновений на территории обитания майя.

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