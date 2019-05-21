Спутник впервые в мире заснял Землю в сверхвысоком разрешении 4K

Москва, , 12:25 — REGNUM Египетский спутник EgyptSat-A, изготовленный ракетно-космической корпорацией «Энергия» имени С. П. Королёва, впервые в мире заснял поверхность Земли в сверхвысоком разрешении 4K. Об этом сообщает британская компания Sen.

Компания Sen протестировала свою платформу 4K для потокового видео со спутника и разместила ролик, на котором можно увидеть Средиземное и Красное моря в сверхвысокой чёткости.

«Это первая в мире система потоковой передачи видео в формате 4K с космического аппарата», — говорится в сообщении компании.

Платформа состоит из шести видеокамер, компьютерной системы для управления видеокамерами и обработки видеоданных.

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