Поиски пропавшего леопарда организовали на Северном Кавказе

Цхинвал, , 12:04 — REGNUM В горах Кавказа пропал леопард по кличке Эльбрус. На его поиски 22 мая выйдут ученые Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова. Экспедиция будет проходить на территории Южной Осетии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Русского географического общества. Именно там в феврале 2019 года пропал сигнал от GPS-ошейника.

По словам директора института Вячеслава Рожнова, сигналы стали приходить только из одного места, находящегося в труднодоступном горном районе.

«Нам непонятно, что там произошло: то ли леопард скинул ошейник, то ли он попал под лавину. Снег почти растаял, опасность схода лавин прошла. Выясним, что стало с леопардом. Хотя мы, конечно, надеемся на лучшее», — заявил ученый.

Как сообщало ИА REGNUM, программа по увеличению популяции переднеазиатского леопарда или кавказского барса начала действовать в России в 2007 году. Цель программы способствовать созданию на Северном Кавказе устойчивой популяции этого редкого вида животных численностью не менее 50 особей.

Читайте также: В Сочи рожденных в неволе леопардов выпустят в дикую природу

В городе Сочи был создан специальный центр по восстановления леопарда на Кавказе, в котором их разводят и готовят к жизни в дикой природе. В 2016 году была привезена из дикой природы с территории Ирана пара переднеазиатских леопардов. Еще одна пара была доставлена в том же году из Лиссабонского зоопарка.

Обе пары дали потомство. Четверо детенышей были выращены и выпущены на свободу на Кавказе. Два самца — Ахун и Артек — попали на территорию Кавказского заповедника, самка Волна и самец Эльбрус были выпущены в 2018 году на территории Северной Осетии.

Читайте также: Переднеазиатского леопарда в Северной Осетии будут ловить фотоловушки