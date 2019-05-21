Роскосмос заказал восемь носителей для запуска кораблей «Прогресс МС»

Москва, , 12:09 — REGNUM Госкорпорация по космической деятельности «Роскосмос» заказала у самарского предприятия РКЦ «Прогресс» восемь носителей «Союз-2.1а» для запуска грузовых кораблей «Прогресс МС». Это следует из информации, размещённой на сайте госзакупок.

Сообщается, что заказ Роскосмоса должен быть выполнен до 2021 года. Стоимость контракта составляет около 10,45 млрд рублей.

«Головной исполнитель должен изготовить и поставить государственному заказчику три ракеты-носителя «Союз-2.1а» — с даты заключения государственного контракта по 25 ноября 2020 года, пять ракет «Союз-2.1а» — с даты заключения государственного контракта по 25 ноября 2021 года», — сообщается в техзадании.

Напомним, космические корабли «Прогресс МС» и «Союз МС» запускаются к Международной космической станции с помощью украинских ракет-носителей «Союз-ФГ». Роскосмос планирует после завершения эксплуатации этих ракет перевести запуск полностью на российские ракеты.

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