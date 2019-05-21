Агрономы из России и Китая могут создать селекционный центр

Омск, , 11:03 — REGNUM Создать селекционный центр в рамках альянса «Шелковый путь» предложили китайские агрономы во время визита представителей Омского государственного аграрного университета (ОмГАУ) им. П.А. Столыпина в Янлин. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба вуза.

В период командировки состоялась рабочая встреча с директором Русского исследовательского центра Северо-Западного университета сельского и лесного хозяйства (Китай) профессором Юйчунь Чунь. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества в образовательной и научных сферах и планы на ближайший год. Прошла также рабочая встреча с учёными агрономического факультета.

«Китайскими коллегами было предложено в рамках альянса совместно с учеными Омского ГАУ создать селекционный центр для начала совместной работы в направлении агрономии», — говорится в сообщении.

Также на встрече активно обсуждался вопрос по академической мобильности магистрантов и докторантов, а также ученых агрономического факультета Омского ГАУ.

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