В ЦИАМ нашли способ оценивать риски при разработке авиадвигателей

Москва, , 09:58 — REGNUM Специалисты Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им П.И. Баранова смогут оценивать риски при разработке авиадвигателей, сообщила пресс-служба института.

Доклад о возможностях в этой сфере представила инженер-программист ЦИАМ Эльза Оздоева на конгрессе молодых учёных в Университете ИТМО.

«Все известные работы по этой теме позволяют оценить инновационные риски только с позиции «опасные» и «неопасные». При разработке двигателей опираться только на такие параметры недостаточно. В количественном отношении рассмотреть риски никто не пытался, теперь этим занимаемся мы в ЦИАМ. В будущем планируем разработать математическую модель оценки рисков в области двигателестроения», — сообщила Оздоева.

По словам молодого специалиста, на каждом этапе разработки двигателя планируется проводить оценку материальных потерь и статистически определять их границы: выход за рамки будет грозить закрытием всего проекта. При этом многие параметры рисков при помощи метода анализа иерархий можно будет просчитать.

Конгресс молодых ученых ежегодно проводится с 2004 года. В рамках мероприятия проходят заседания секций межвузовской конференции молодых ученых, сессий научных школ, тематические семинары и круглые столы с участием молодых ученых и специалистов России, зарубежных стран и стран ближнего зарубежья.

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