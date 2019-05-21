В Южной Корее все чаще подают заявки на патенты автомобильных камер

Сеул, , 09:35 — REGNUM В Южной Корее наблюдается значительное увеличение количество заявок на патенты на патенты камер для автомобилей и беспилотных летательных средств. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Офиса интеллектуальной собственности Республики Корея.

По их словам, число заявок на патенты камер для автомобилей за последние пять лет увеличились в три раза с 23 до 64 заявок, а число заявок на патенты камер для дронов увеличилось в четыре раза с 14 до 55 заявок.

Известно, что такие известные компании как LG Innotek, Samsung Electro-Mechanics и Samsung Electronics также входят в число тех, кто подал заявки на патенты.

«Поскольку автономные транспортные средства и беспилотники широко используются в повседневной жизни, рынок камер станет еще больше. А для поддержания конкурентоспособности на быстро меняющемся рыке, нам нужно приложить все силы, чтобы защитить свои патенты», — сообщили представители Офиса интеллектуальной собственности.

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