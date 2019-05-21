НПО Лавочкина изготовит топливные баки для модуля «Наука»

Москва, , 08:00 — REGNUM АО «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина» изготовит новые топливные баки для многофункционального лабораторного модуля «Наука». Об этом 21 мая со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщает ТАСС.

«До 1 июня НПО им. С. А. Лавочкина начинает работу над изготовлением топливных баков», — заявил собеседник агентства.

Как сообщает источник, это решение было принято 20 мая 2019 года на совещании в Ракетно-космической корпорации «Энергия».

Модуль «Наука» будет отправлен на Международную космическую станцию (МКС) в 2020 году.

Новые баки для модуля изготовят для замены родных баков многофункционального лабораторного модуля «Наука», которые были выпущены с дефектами. Они будут созданы на базе топливных емкостей разгонного блока «Фрегат».

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