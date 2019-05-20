Создан гибкий и легкий терморегулятор, который можно вмонтировать в одежду

Сан-Диего, США, , 16:33 — REGNUM Терморегулирующее устройство для индивидуального ношения разработали конструкторы из Соединённых Штатов, 17 мая сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Калифорнийского университета.

Конструкция, обладающая уникальными характеристиками, создана сотрудниками Калифорнийского университета под руководством профессора Жэнькунь Чэня. Разработка, представленная учёными, проектировалась как индивидуальное обогревающее устройство. Исследователям удалось создать гибкую конструкцию небольшого веса, практически незаметную под верхней одеждой.

Изделие представляет собой нагревающий элемент патч, способный также охлаждать тело своего владельца — батарею, обладающую гибкостью. Самая важная часть — патч, это полоски теллурида висмута, представляющие собой термоэлектрический сплав, напаянные на тонкие медные электроды. Сами электроды помещены между двумя слоями резинового покрытия Ecoflex, содержащего порошкообразный нитрид алюминия, что позволяет прибору оставаться эластичным.

По словам профессора Жэнькунь Чэня: «При охлаждении мы используем электрический ток для «перекачивания» тепла из слоя, прилегающего к коже, во внешний слой устройства. А для нагревания мы просто пропускаем ток в обратную сторону, и тепло стремится в противоположном направлении».

Эксперты предполагают, что данное устройство можно будет размещать в области тех частей человеческого тела, которые охлаждаются или нагреваются быстрее всего, тем самым создавая оптимальный комфортный режим для каждого отдельного человека. Это, по мнению разработчиков, позволит достичь довольно серьёзной экономии ресурсов, поскольку исчезнет необходимость в нагревании или охлаждении помещения целиком.

В данный момент коллектив конструкторов перешел к созданию жилета, который, как надеются разработчики, станет общедоступным. Конечной целью является появление одежды, целиком созданной по данной технологии. Материал, из которого будет изготовлено данное облачение, позволит складывать этот костюм, скручивая или сгибая в любом месте, без риска повредить терморегулирующее устройство.

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