Учёные СФУ помогут разводить самую полезную рыбу в мире

Красноярск, , 15:31 — REGNUM Боганидский голец, обитающий в некоторых заповедных озерах Таймыра, способен помочь решить стратегически важную проблему профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в России, считают учёные Сибирского федерального университета (СФУ). Об этом 20 мая сообщает пресс-служба вуза.

Проведённые в СФУ исследования показали, что боганидский голец является самой полезной рыбой в мире и может стать «едой будущего». Содержание длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот омега-3 в этой породе составляют 32,8 мг/г. Такой уровень превышает содержание полезного компонента в сардинах и других видах морской рыбы, которые ранее считались самыми полезными. При этом промышленная добыча гольца невозможна, поскольку вид является редким.

«Для того чтобы профилактика сердечно-сосудистых заболеваний была эффективной, нужно съедать всего 20−30 г этой рыбы в день», — пояснил проректор по науке, директор экологического фонда СФУ профессор Михаил Гладышев.

Участники дискуссионного клуба, состоявшегося в Проектном офисе развития Арктики (ПОРА) и посвященного разведению редкого вида рыбы, отметили, что в России уже есть опыт выращивания арктического гольца — в частности, в Карелии и Ленинградской области. Вместе с тем развитие проекта станет возможным в случае экономической целесообразности.