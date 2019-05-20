Ресурс для сбора разнообразных знаний по Сибири создают в Томске

Томск, , 15:10 — REGNUM Работа по созданию цифровой платформы, способной собирать сведения об изменениях климата на территории Сибири и её арктической части, начата сибирскими учёными. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба Сибирского института будущего (САЕ TSSW) Томского государственного университета (ТГУ).

Целью данного проекта является создание моделей, позволяющих осуществить точное прогнозирование. Для обеспечения функционирования платформы будет использована технология блоков больших данных, заложенных в память суперкомпьютера ТГУ «СКИФ-Cyberia».

По словам директора TSSW Людмилы Борило: «Один из разделов платформы связан с трансформацией окружающей среды СФО. Международная сеть станций SecNet, созданная ТГУ для изучения Сибири, ежегодно дает нам большой объем информации, которая может быть полезна не только исследователям, но и многим другим специалистам. Например, данные о подвижках грунта, обусловленных таянием вечной мерзлоты, важны для компаний, занимающихся строительством в Арктике».

В 2019 году сотрудники Сибирского института будущего намерены реализовать планы по первым трём блокам проекта, это климатические изменения и построение моделей для прогнозирования, а также цифровой гербарий Сибири и литературное наследие.

Давая характеристику новому проекту, Людмила Борило подчеркнула: «Большинство моделей не учитывают детали, что может приводить к существенным погрешностям. Так, в алгоритм расчетов обычно закладывается среднестатистический водоем, такого понятия, как река, в модели нет. Но при прогнозировании природных явлений, например, эмиссии парниковых газов, наличие течения имеет большое значение, поскольку оно способствует увеличению выброса. Мы хотим добиться максимальной достоверности прогноза за счет совмещения математических моделей, которые очень хорошо строят специалисты ИМКЭС, с нашими цифровыми ландшафтными картами».

В рамках платформы будет осуществляться международное сотрудничество. Партнёрами ТГУ уже стали расположенный в Великобритании Университет Шеффилда и Университет Оулу, находящийся в Финляндии. Совместно с иностранными исследователями создаётся образовательный ресурс «Виртуальная Арктика». Кроме того, платформа включит в себя ряд блоков, где будет аккумулирована информация по биоразнообразию Сибири и её почвенных ресурсах.

По информации, предоставленной пресс-службой: «Наряду с этим, информационный хаб, созданный ТГУ, будет полезен для решения практических задач Томской области и прилегающих регионов. Он позволит просчитывать риски, связанные с весенним паводком, прогнозировать урожайность дикоросов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международные проекты Томского государственного университета заинтересовали научные организации Великобритании.

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