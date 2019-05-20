Рацион жителей Британии XV века установлен по кухонной утвари

Бристоль, Великобритания, , 14:06 — REGNUM Исследование археологических находок, датируемых XV веком, позволило установить особенности питания англичан, не принадлежавших к привилегированным сословиям. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном 16 мая на сайте Бристольского университета.

Объектом исследования, предпринятого учёными, стали фрагменты посуды, найденной археологами в районе одного из небольших населённых пунктов, поблизости от Нортгемптоншира, прекратившего своё существование в 1450 году. Помимо остатков керамики, анализировались кости животных, обнаруженных в данном районе в ходе раскопок, а также исторические документы, относящиеся к тому времени. Научную важность данной работы объяснила руководитель исследовательского проекта Джули Дюнне.

По словам Джули Дюнне, «зачастую в истории детали ежедневной жизни, например еда и одежда обычных людей, является неизвестной. Обычно мы фокусируемся на важных исторических фигурах, так как это люди, которые описываются в древних документах».

Учёные стремились внести ясность в данный аспект повседневной жизни рядовых представителей общества того периода. Несмотря на наличие таких письменных памятников, как кулинарные книги XV века, ответов на весь спектр вопросов у учёных не было.

Детальную картину удалось составить, подвергнув тщательному анализу фрагменты посуды, сделанной из глины. В ходе лабораторного обследования были обнаружены входившие в состав масел и жиров липиды и следы натурального воска. По мнению экспертов, рацион обитателей средневековой деревни состоял из тушеных блюд. Для их изготовления использовалось мясо овец и коров, продукты растительного происхождения в основном были представлены капустой и луком-пореем. Важную роль, по мнению исследователей, в рационе играли продукты молочного происхождения, например сыры. Данный вывод основывается на том, что для такого рода пищи использовалась примерно четверть всей найденной кухонной утвари. Учёные подчёркивают, что следов других продуктов данная посуда не имеет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории Великобритании при раскопках римского форта Виндоланд у стены Адриана в районе Нортумберленда была обнаружена каменная плита, предположительно, используемая для настольных игр.

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