Учёные: повреждения ДНК, полученные днём, восстанавливаются во сне

Рамат-Ган, Израиль, , 12:56 — REGNUM Научная работа, проведённая исследователями из Израиля, позволила выявить особую функцию сна. Об этом сообщает издание Nature Communications.

Учёные, опираясь на информацию, полученную в ходе своей работы, утверждают, что в процессе сна в клетках головного мозга происходит устранение повреждений, полученных в течение периода бодрствования.

Сотрудники Университета имени Бар-Илана (BIU), использовав электронный микроскоп, провели ряд наблюдений, объектами которых стали рыбки данио-рерио, тела которых в эмбриональный период сохраняют прозрачность. Благодаря этому свойству данный обитатель аквариума используется биологами в качестве модельного организма.

Коллектив работников BIU, под руководством Лиора Аппельбаума, занялся исследованием активности хромосом, расположенных в отдельном нейроне. Учёными фиксировалась тенденция к накоплению повреждений, поскольку восстановление травм, полученных ДНК, шло достаточно медленно. Причины, вызывающие повреждения, были достаточно многочисленны, например, различные вещества, образующиеся в организме или ионизирующее излучение.

По словам Лиора Аппельбаума: «Дефекты — как выбоины на дороге. Её поверхность изнашивается и покрывается трещинами, особенно днём, в часы пик».

Но в ходе наблюдений удалось выявить, что скорость восстановительных процессов во время сна увеличилась вдвое.

Давая оценку полученным в ходе научной работы результатам, руководитель проекта Лиор Аппельбаум сообщил: «Несмотря на опасность, связанную с утратой бдительности во время сна, живым существам — от медузы и рыбки данио-рерио до человека — необходимо спать. Только так нейроны могут эффективно восстанавливать свою ДНК. Возможно, именно это является причиной развития и закрепления такого явления, как сон, в царстве животных».

Продолжая свою аналогию с повреждением дорожного полотна в ходе интенсивной дневной эксплуатации, Лиор Апельбаум заявил: «Удобнее и эффективнее всего вести ремонтные работы ночью, при минимальном автомобильном движении».

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