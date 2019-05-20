В Самаре создана система защиты от вибрации для проекта «ЭкзоМарс-2020»

Самара, , 11:22 — REGNUM Защита научной аппаратуры, предназначенной для изучения атмосферы планеты Марс, будет обеспечена изделиями, созданными российскими конструкторами. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба Самарского университета.

Учёным, работающим в Самаре, удалось решить проблему защиты от вибрационных нагрузок приборов, которые задействованы в рамках программы «ЭкзоМарс-2020». Для этой цели были разработаны особые виброизоляторы, материалом для которых послужила металлорезина (МР). Данные изделия, созданные в лаборатории университета, очень важны для обеспечения динамической устойчивости фурье-спектрометра ФАСТ.

По информации, предоставленной пресс-службой: «Фурье-спектрометр ФАСТ, предназначенный для анализа содержания метана в марсианской атмосфере, позволит дать ответ на вопрос о возможности существования на этой планете живых организмов».

Но, как пояснили работники ВУЗа: «сам прибор нуждается в вибрационной защите, для ее обеспечения Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) обратился в Самарский университет».

Итогом работы специалистов стали защитные приспособления, призванные обеспечить безопасную работу научного оборудования.

Давая характеристику материалу, созданному в университете, главный инженер отраслевой научно-исследовательской лаборатории вибрационной прочности и надежности авиационных изделий Самарского университета Федор Паровай сообщил: «У резины есть и [различные] недостатки, среди них — озоновое старение. Солнечная радиация, озон ее разрушают. А изделия из материала МР, благодаря цельнометаллической структуре, спокойно выдерживают температуры до минус 270 ° С».

Отметим, что ранее в рамках проекта «ЭкзоМарс-2016» сотрудники Самарского университета успешно решили проблему виброзащиты прибора фурье-спектрометр ТИРВИМ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на марсоходе, предназначенном для миссии «ЭкзоМарс-2020», осуществляемой Роскосмосом и Европейским космическим агентством (ЕКА), инженерами компании Airbus размещён набор научных инструментов.

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