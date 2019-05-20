Под угрозой исчезновения оказались важнейшие насекомые-опылители — учёные

Вашингтон, , 10:28 — REGNUM Результаты ряда исследований, посвящённых проблеме сокращения популяции насекомых-опылителей, проведенных в разных регионах Земли, опубликованы изданием Национального центра биотехнологической информации, расположенного в США.

По данным, полученным сотрудниками различных научных учреждений, численность насекомых, играющих главную роль в процессе опыления растений, сокращается катастрофическими темпами. Негативные тенденции затрагиваю, главным образом, шмелей и пчёл.

В качестве причин, вызывающих сокращение численности данных насекомых, называются распространение паразитарных заболеваний, интенсивное применение пестицидов, климатические изменения и сокращение кормовой базы.

По информации, полученной в ходе исследовательской работы сотрудниками Университета Миннесоты, для шмелей и пчел катастрофическими стало увлечение многими сельхозпроизводителями выращиванием монокультур. Крайне негативную роль сыграл отказ от культивирования таких кормовых растений, как люцерна и клевер, а также интенсивная борьба с так называемыми сорными растениями, являющимися источником пропитания для данных видов.

Отметим, что борьба с сорняками велась при помощи гербицидов, что также отрицательно сказалось на состоянии экосистемы. Пестициды и вещества, образующиеся вследствии их распада, ядовитые для насекомых опылителей, были найдены в 91 пробе пыльцы и воска из 1700 взятых на пасеках, расположенных в США. По данным, приводимым изданием, вследствие климатических изменений возбудители паразитарных заболеваний и опасные для пчёл вирусы широко распространились в Уругвае, Соединённых Штатах и различных регионах России.

На сегодняшний день данная тенденция уже привела к сокращению не только популяций шмелей и пчел, но и районов их обитания, например, в США в 2018 потеряно 44% пчёл, содержавшихся в пчеловодческих хозяйствах. Этот процесс, по мнению экспертов, может иметь последствия, сравнимые с масштабной экологической катастрофой. Поскольку аграрный сектор ряда регионов Земли, например, там, где выращивается кофе, какао или миндаль, очень сильно зависят от процесса опыления, осуществляемого насекомыми, последствия могут для экономики оказаться очень тяжелыми. В зоне риска оказываются страны Юго-Восточной Азии, Китай, Индия и район Средиземного моря.

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