Учёные: эволюционный путь постельных клопов оказался загадочным

Шеффилд, Великобритания, , 09:05 — REGNUM Исследование генома 34 видов клопов с целью создания их «генеалогического древа» изменило взгляды учёных на эволюцию данной разновидности кровососущих паразитов. Об этом сообщает издание Университета в Шеффилде (The University of Sheffild).

Научная работа, продлившаяся 15 лет, позволила получить обширный массив информации, поставила перед учёными ряд вопросов, на которые в данный момент нет ответов. По устоявшимся среди представителей научного мира представлениям, первыми «хозяевами» этих крайне нежелательных спутников человека были рукокрылые. Однако, согласно полученным данным, летучие мыши, действительно бывшие объектами «охоты» древних клопов, появились на нашей планете 50−60 миллионов лет назад, тогда как данный вид паразитов сформировался в своем нынешнем виде 100 миллионов лет назад.

Более того, как утверждают исследователи, истоки эволюции клопов надо искать около 122 миллионов лет назад, а их предками являлись кровососущие жуки.

Отметим, что данный вид паразитов выбирает себе в качестве питания тех живых существ, которые располагают собственным «домом». Помимо людей, это могут быть птицы, значительное время проводящие в гнезде, или рукокрылые, обитающие в пещерах.

Однако период 100 миллионов лет назад являлся временем, когда на Земле доминировали динозавры.

По словам руководившего научной работой сотрудника Университетского музея Бергена в Норвегии Штеффена Рота, «эволюционно древние клопы уже специализировались на одном типе хозяина, хотя мы не знаем, каким он был в то время, когда по Земле бродили тирексы».

Учёные, опираясь на полученную информацию, утверждают, что эволюционные ступени клопов составляют примерно полмиллиона лет. Такой временной отрезок требовался новому виду крайне нежелательных спутников человека для приспособления к различным представителями рода Homo. Исследователи подчёркивают, что при этом паразит сохраняет способность «вернуться к первоначальному источнику пищи». На данном временном этапе, сопровождающимся увеличением численности населения и количества домашних животных, клопы попали в крайне благоприятные условия, что может обернуться появлением новых видов и их быстрой эволюцией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, исследование древней многоножки, застывшей в куске янтаря, позволило открыть новый подотряд этих членистоногих.

Читайте ранее в этом сюжете: Открыт неизвестный науке подотряд древних многоножек