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В китайском Тибете обнаружен неизвестный ранее вид орхидей

Наука

Обнаруженный новый вид орхидей произрастает на деревьях и мшистых скалах на высоте от 1700 до 2000 метров

Лхаса, Китай, 20 мая 2019, 08:19 — REGNUM  Исследователи обнаружили в Тибетском автономном районе Китая на юго-западе страны новый вид орхидей, сообщает агентство Синьхуа.

Главный инженер Сишуанбаньского тропического ботанического сада при Китайской академии наук и один из авторов находки Ли Цзяньву сообщил, что новый вид орхидей был найден в рамках исследования в бассейне реки Ялуцангпо в уездах Медог и Боми в Тибете в 2017 году.

Обнаруженный новый вид орхидей произрастает на деревьях и мшистых скалах на высоте от 1700 до 2000 метров. Он обладает коническими псевдобульбами, яйцевидно-продолговатыми листьями и яйцевидными лепестками цветков.

Исследователи посадили новый вид цветов в тропическом ботаническом саду в провинции Юньнань на юго-западе Китая для дальнейшего из изучения. Полученный исследовательский материал доказал, что найденные орхидеи являются представителями ранее неизвестного вида.

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