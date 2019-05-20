В китайском Тибете обнаружен неизвестный ранее вид орхидей

Лхаса, Китай, , 08:19 — REGNUM Исследователи обнаружили в Тибетском автономном районе Китая на юго-западе страны новый вид орхидей, сообщает агентство Синьхуа.

Главный инженер Сишуанбаньского тропического ботанического сада при Китайской академии наук и один из авторов находки Ли Цзяньву сообщил, что новый вид орхидей был найден в рамках исследования в бассейне реки Ялуцангпо в уездах Медог и Боми в Тибете в 2017 году.

Обнаруженный новый вид орхидей произрастает на деревьях и мшистых скалах на высоте от 1700 до 2000 метров. Он обладает коническими псевдобульбами, яйцевидно-продолговатыми листьями и яйцевидными лепестками цветков.

Исследователи посадили новый вид цветов в тропическом ботаническом саду в провинции Юньнань на юго-западе Китая для дальнейшего из изучения. Полученный исследовательский материал доказал, что найденные орхидеи являются представителями ранее неизвестного вида.

Читайте также: На юго-западе Китая обнаружены редкие вымирающие цветочные деревья