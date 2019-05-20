Способ лечения раневой инфекции электрическим полем разработан в США

Блумингтон, США, , 07:43 — REGNUM Методика борьбы с инфекциями при разнообразных повреждениях тканей человеческого тела разработана учёными США. Об этом сообщило издание Annals of Surgery.

Сотрудники медицинского факультета университета Индианы провели тестирование, специально разработанных повязок, накладываемых на раневую поверхность. Лечение проходило без применения антибиотиков. Данное лечебное средство, разработанное в лаборатории регенеративной медицины, создает электрическое поле небольшой силы до 1 В, что не влечёт за собой появления болевых ощущений у пациента.

Коллектив исследователей под руководством докторов наук Чандан Сен и Рой Сашвати предложил этот вариант повязки для того, чтобы воспрепятствовать возникновению тонкой слизистой пленки, создаваемой болезнетворными микроорганизмами, попавшим в рану. Биопленки бактериального происхождения являются очень серьезным препятствием, осложняющим процесс лечения и, по оценкам экспертов, встречаются в 60−80% случаев, когда медицинским работникам приходится лечить раны, ожоги или травматические повреждения тканей.

В данный момент в университете Индианы исследуется влияние электрического поля на скорость регенерации тканей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, клей в виде геля, дающий возможность максимально быстро ликвидировать повреждения тканей, в том числе и сосудов, а также резаных ран на сердце, синтезирован международным коллективом биохимиков.

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