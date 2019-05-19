Отказ от физического эталона килограмма вступит в силу 20 мая

Версаль, Франция, , 11:40 — REGNUM Решение об определении эталона килограмма через постоянную Планка, а не с помощью физического эталона, вступит в силу во Всемирный день метрологии 20 мая. Об этом сообщает PhysicsWorld.

Официальное определение килограмма, установленное III Генеральной конференцией по мерам и весам в 1901 году, гласит, что килограммом является единица массы, равная массе международного прототипа килограмма. Последний международный прототип был изготовлен в виде металлического цилиндра из сплава платины и иридия в 1889 году. Этот цилиндр хранится в Международном бюро мер и весов в Версале, также существуют официальные точные копии образца, которые хранятся во многих странах.

16 ноября 2018 года на 26 генеральной конференции Международного бюро мер и весов было принято решение о переопределении эталона килограмма. Согласно принятой резолюции, килограмм будет высчитываться через постоянную Планка. Решение резолюции вступит в силу 20 мая, после чего в международной системе единиц (СИ) не останется единиц физических величин, определяемых на основе объектов, изготовленных человеком.

«Переопределение килограмма может показаться небольшим изменением, но оно окажет огромное влияние на науку. Не будет никаких изменений в торговле или промышленности, но использование универсальных постоянных обеспечит долгосрочную стабильность килограмма… Этим мы закладываем надёжный фундамент для науки», — прокомментировал изменения физик Ян Робинсон из Национальной физической лаборатории Великобритании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае глава Государственного управления по регулированию рынка Китая Цинь Ичжи отметил важность метрологического сотрудничества для развития российско-китайских отношений во время визита во Всероссийский НИИ метрологии имени Д. И. Менделеева в Санкт-Петербурге.

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