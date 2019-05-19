Как озон имитировал глобальное потепление

Владимир Сывороткин, , 01:01 — REGNUM

Предлагаем Вашему вниманию очередной ежемесячный выпуск рубрики «Озоновый слой и погодные аномалии», которую с декабря 2017 года в ИА REGNUM ведёт известный российский вулканолог, создатель водородной теории разрушения озонового слоя планеты, доктор геолого-минералогических наук Владимир Леонидович Сывороткин.

* * *

В полете нашей планеты вокруг Солнца сентябрь месяц особенный. В сентябре происходит осеннее равноденствие — ежегодное астрономическое явление, когда Солнце пересекает экватор и переходит в Южное полушарие. Земля в этот момент занимает строго вертикальное положение относительно Солнца, а день и ночь разделяются примерно поровну — по 12 часов. Соответственно, день осеннего равноденствия знаменует начало астрономической осени в Северном полушарии и весны — в Южном. Событие это «плавающее» во времени, то есть происходит каждый раз в разное время, и разброс составляет три дня. В 2018 году это случится 23 сентября в 01:54 (по Гринвичу) или в 03:54 (по Москве).

Во многих языческих религиях день осеннего равноденствия считался сакральным и праздновался. Христианство на Руси, замещая языческие верования и обряды, заменяло их своими праздниками, поэтому 21 сентября мы отмечаем Рождество Богородицы. Знаменитая Куликовская битва и победа в ней пришлись на этот праздник. Памятниками этой победы стали на Руси многочисленные храмы Рождества Богородицы, например, храм, возведенный сыном Дмитрия Донского Юрием Дмитриевичем Звенигородским в Саввино-Сторожевском монастыре и украшенный фресками Андрея Рублева.

Возвращаясь к нашим погодно-озоновым аномалиям, напоминаем читателям авторский алгоритм их взаимосвязи. Главная причина погодных (и климатических) аномалий — флуктуации общего содержания озона (ОСО) в атмосфере. Причины этих флуктуаций — эмиссия глубинных, разрушающих озон газов (водорода и метана) и вариации геомагнитного поля, увеличивающие концентрацию озона. Положительные озоновые аномалии выхолаживают тропосферу и формируют антициклоны — сухие, тяжелые и малоподвижные массы воздуха. Отрицательные аномалии разогревают воздух и формируют циклонические образования с пониженным давлением. Сюда могут сдвигаться ближние антициклоны, принося аномальные температуры, как высокие, усиливая потепление, так и низкие, вызывая резкие похолодания. В зоне контакта разнознаковых аномалий ОСО формируются опасные метеорологические явления — воздушные вихри, ливневые осадки, вызывающие наводнения.

* * *

Основные погодно-климатические особенности на Северном полушарии Земли в сентябре 2018 года

На европейской территории России начало осени фактически означало продолжение лета. В первой декаде месяца рекорды максимальной температуры воздуха устанавливались в центральном и центрально-черноземном районах, в Крыму и на северо-западе. Столбики термометров поднимались выше 30°. Аномалии среднедекадной температуры местами превысили 5−6°. Похожая картина наблюдалась и на северо-востоке страны.

Разрушенный озоновый слой над перечисленными регионами (Рис.1).

Летнее тепло сохранилось здесь и во вторую декаду. Вновь регистрировались максимальные температуры на Чукотке и северо-западе европейской территории.

Разрушенный озоновый слой над указанными территориями, особенно над Чукоткой (Рис. 2).

В последнюю декаду месяца тепло по-прежнему царило на крайнем северо-востоке России, тогда как на ЕТР все же наступили температурные условия близкие к осенним, и средние температуры за третью декаду уже не очень отличались от норм, хотя по-прежнему превышали их.

Озоновый слой на Северо-Востоке по-прежнему разрушен, а над европейской частью России уже повышен (Рис. 3).

В это время на смену холодной погоде за Уралом пришли новые температурные максимумы в Сибири и Якутии.

Над обоими регионами потери ОСО (Рис.3).

Вместе с тем заморозки в сентябре уже не были редким явлением, как в августе. Их теперь регистрировали не только за Уралом (повышенное ОСО на Рис. 2) что привычно здесь для этого времени года, но и по всей европейской территории, в том числе и на юге в Ростовской и Волгоградской обл., а также в Приморье.

Повышенное ОСО (Рис. 3).

В результате такого внутримесячного распределения температуры ее среднее значение за сентябрь по всей территории страны замкнуло первую тройку самых высоких значений за всю историю метеонаблюдений, уступив две верхние строчки 2016 и 2005 гг. соответственно. На севере Дальневосточного федерального округа это был 2-й самый теплый сентябрь. (Рекордсменом остается сентябрь 2003 г.). В Центральном федеральном округе он — самый теплый за последние 80 лет. Его средняя температура близка к рекордным значениям и располагается на 4-й строке в ранжированном ряду с 1891 г. В сентябре 2018 г. на всей европейской территории, на Урале, вдоль арктического побережья и на Чукотке средняя температура воздуха превысила норму на 2−4° и более. За исключением некоторых районов на севере Приморского края и Сахалина, а также Якутии и южных районов Сибири вдоль границы с Казахстаном, повсюду среднемесячная температура выше нормы.

Для всех регионов с аномально высокой температурой зафиксировано разрушение озонового слоя (Рис. 1−3).

Около нормы температура воздуха в Центральной Азии. На севере и северо-востоке Казахстана она несколько ниже нее (повышенное ОСО на всех трех среднедекадных картах), а на остальной территории — выше (соответственно, ОСО пониженное).

Летнее тепло не хочет покидать Европу. После самого жаркого лета в истории континента, сентябрь по-прежнему удивлял температурами воздуха выше 30−35°. Новые рекордные максимумы температуры зафиксированы на востоке континента (Украина, Беларусь). От Португалии до Урала среднемесячная температура воздуха превысила норму на 2−4°. В Лионе аномалия 3.4°, Киеве — 3.3°, Берлине — 3.2°, Женеве и Варшаве — 3.0°, Белграде — 2.7°, Праге и Гетеборге — 2,5°. Средняя температура сентября 2018 г. в Европе расположилась сразу за первой тройкой самых высоких значений за 128-летнюю историю метеонаблюдений. Еще теплее на континенте были только сентябри 2016, 2011 и 2006 гг.

На большей части территории Европы весь месяц, особенно в первой декаде, озоновый слой был разрушен.

В Канаде прошедший сентябрь оказался среди очень холодных. Его средняя температура ниже нормы. Последний раз такое случилось 25 лет назад. Центральные и северные районы страны захватили отрицательные аномалии температуры. Особенно крупными они сформировались на северо-западе (-2…-4°).

Повышенное ОСО над Канадой на протяжении всего месяца и пониженное над территорией США. (Рис.1−3).

В США сентябрь 2018 г. наоборот значительно теплее обычного. Он 2-й самый теплый в XXI столетии и 4-й — за всю историю метеонаблюдений. На большей части территории страны средняя температура воздуха за месяц выше нормы, причем на западе и востоке — довольно значительно (аномалии +2…3° и более). В штатах атлантического побережья, а также на западе в штатах Нью-Мексико, Аризона, Юта, Оклахома сентябрь 2018 г. второй-третий самый теплый в метеорологической летописи страны. На Аляске это был самый теплый сентябрь в XXI веке, а за всю историю метеонаблюдений — 3-й.

Аномальное тепло сохраняется в Арктике. Средняя температура сентября больше нормы примерно на 2° и размещается на 4-й строке в ранжированном ряду данных метеорологической летописи. В сентябре площадь арктического морского льда достигла летнего минимума, который в этом году, по сообщению NASA, меньше нормы на 1.63 миллиона км². Ученые подсчитали, что ледовый панцирь Арктики с конца 70-х годов прошлого века ежегодно терял около 54 млн км² своей площади.

Практически над всей территорией Северного Ледовитого океана и прилегающими территориями Арктики озоновый слой в сентябре был разрушен.

В Москве средняя температура воздуха 14.6°, аномалия 3.6°. Это 2-й самый теплый сентябрь за всю историю столицы России. Первенство остается за сентябрем 1938 г.

* * *

Осенняя аномалия в Москве: впервые за 20 лет очень теплое лето перетекло в лето осеннее

В этом году сентябрь начался аномально теплой погодой. За первые восемь дней месяца средняя температура на 5,5 градуса превысила норму. Все дневные максимумы были выше +20, половина из них — выше +25. Самая высокая температура (+26,4) зафиксирована 5 сентября. Вместе с тем ночные минимумы типичны для сентября (от +10 до +15). Важно отметить, как в условиях межсезонья и антициклональной погоды проявляет себя «городской остров тепла». Если в центре минимальная температура составляет +15, то на периферии воздух остывает до +7, а в Подмосковье — до +3. Аналогичное очень теплое начало сентября — явление не такое уж редкое (отмечалось в 1999, 2002, 2008 и 2009 годах). Но разница все-таки есть. Все те случаи характеризовались возвратами летнего тепла после первых осенних похолоданий (то есть сначала завершалось климатическое лето, а потом начиналось «бабье лето»), а в этом году продолжается обычное лето — среднесуточная температура остается выше +15. Таким образом, сложившаяся ситуация не имеет аналогов в текущем тысячелетии.

Отметив тонкий намек в последних строчках данного сообщения о влиянии глобального антропогенного потепления на погодную аномалию в Москве, укажем на её истинную причину — это водородная дегазация, разрушившая озоновый слой над ЕТР (Рис. 4). Из-за начального снижения давления под озоновой аномалией сюда был втянут горячий воздух Азорского антициклона.

* * *

Разгул конвективной стихии на юге России: фото

С 6 на 7 сентября активный черноморский циклон обрушился на причерноморские районы юга Европейской России. Компактный, но насыщенный влагой и энергией неустойчивости атмосферный вихрь применил почти весь арсенал неблагоприятных погодных явлений. Ливни, грозы, порывистый ветер и даже смерчи наблюдались в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа. Самые сильные за прошедшие сутки осадки, относящиеся к категории «очень сильный дождь» отмечены в Ялте и Геленджике. Для некоторых населенных пунктов месячные нормы превышены в разы, но стихия не успокаивается — наземная наблюдательная сеть и снимки метеорологических спутников фиксируют сохранение грозовой активности.

В Феодосии ливни подтопили подворья и жилые дома

На юго-востоке Крыма и в Феодосии за ночь выпала трехмесячная норма осадков, передает «РИА Новости» со ссылкой на помощника руководителя республиканского ГУ МЧС Владимира Иванова. В результате сильных ливней, которые обрушились на полуостров в четверг, 6 сентября, в регионе были затоплены улицы, подземные переходы, повалены деревья, обесточены несколько сел и осложнено движение на дорогах. В зоне бедствия оказались Судак, Коктебель, Орджоникидзе и Феодосия. По данным крымского гидрометцентра, в Феодосии всего за пять часов выпала трехмесячная норма осадков, а над Феодосийским заливом прошел мощный смерч. В общей сложности из-за ливня было подтоплено 32 подворья и 14 жилых домов. К 6:00 утра последствия стихии полностью устранили, жертв и пострадавших нет, отметил Иванов.

Озоновая ситуация, объясняющая причину катаклизма, описанного в двух предыдущих сообщениях СМИ, отображена на Рис. 5. Здесь видно, что Крым и кавказские берега Черного моря оказались в зоне контакта разнознаковых озоновых аномалий — области дефицита ОСО на севере черноморского региона и избытка ОСО — на юге.

* * *

В районе Южного Урала, пострадавшем от землетрясения, снят режим ЧС

В Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области снят режим ЧС, введенный после землетрясения, зафиксированного в ночь со вторника на среду, 5 сентября, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора региона. По информации МЧС и Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 5,5 произошло в среду, в 3:58 по местному времени. Очаг залегал на глубине 10 км, эпицентр находился в 7 км к северо-западу от Катав-Ивановска и в 133 км от Уфы. Примерно через восемь часов было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 4,4. За прошедшие сутки в районе сохранялась спокойная сейсмическая обстановка, и было принято решение о снятии режима ЧС. «В Катав-Ивановске действует режим повышенной готовности, режим ЧС снят», — отмечается в сообщении. В результате сейсмоактивности в регионе повреждены некоторые здания, но серьезных разрушений не обнаружено. Погибшие и пострадавшие отсутствуют. Промышленные объекты работают в штатном режиме. В течение нескольких дней будет произведена оценка ущерба и намечен план ремонтно-восстановительных мероприятий.

На Урале зафиксировано 18 афтершоков

Первое землетрясение в Катав-Ивановском районе Челябинской области было зафиксировано в ночь на среду, его магнитуда составляла 5,5. Сейсмическое событие произошло неподалеку от города Катав-Ивановск. Затем СМИ сообщали об афтершоке магнитудой 4,4, который произошел в среду в 12:27 по местному времени, в 21 километре от Катав-Ивановска. Затем специалисты Уральской сейсмологической сети зарегистрировали 18 новых афтершоков разной магнитуды. По словам сотрудника лаборатории природно-техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Филиппа Верхоланцева, скорее всего, это первое землетрясение на Урале с афтершоковой последовательностью. Ранее на Урале афтершоков в таком количестве не наблюдалось, максимум 1−2. В районе эпицентра сотрудниками Горного института будет проведено исследование, передает ТАСС. Подземные толчки ощутили также жители Башкирии и Свердловской области. Однако, по данным МЧС, разрушений в соседних регионах не было. За ночь в экстренные службы поступило более 600 звонков от жителей Челябинской области. В результате подземных толчков в Катав-Ивановском районе 12 зданий детских садов и школ получили повреждения, были отменены занятия. Неотложных пациентов городской больницы, на которой были обнаружены трещины, эвакуировали из Катав-Ивановска в Усть-Катав. Помимо этого, трещины были найдены на некоторых многоэтажных жилых домах, на одном из них их ширина достигает 3 см. Все системы ЖКХ работают в обычном режиме.

Землетрясение на Урале произошло в ночь с 4 на 5 сентября. Пожалуй, за всю известную историю сейсмичности Урала это второе по мощности землетрясение после Билимбаевского, произошедшего 17 августа 1914 года. Магнитуда его была оценена как 5,5, а разрушения в эпицентре — в 6,5 баллов. Мы видим, что Катав — Ивановское уступило ему совсем немного. Магнитуда составила 5,4 — 5,5 (по разным источникам), а степень разрушений в эпицентре оценена в 6,0 баллов. Примечательной и уникальной для Уральских ЗТ особенностью, стало количество афтершоков — 19, причем магнитуда первого из них 4,4−4,7 (по разным источникам).

На Рис. 6 приведена озоновая обстановка на день перед землетрясением. Город Катав-Ивановск расположен недалеко от Челябинска, то есть на юге Урала, а на севере Урала в этот день произошел мощный выброс водорода, зафиксированный центром озоновой аномалии, расположенном строго по меридиану от эпицентра землетрясения. Учитывая, что Уральская складчатая система — единая геотектоническая структура меридионального простирания, такая связь центров землетрясения и дегазации может быть не случайной.

В заключение рассмотрим озоновую обстановку в день осеннего равноденствия, то есть оттолкнемся не от описания погодных катаклизмов, а от карты аномалий ОСО. Напомним, что переход Солнца в другое полушарие произошел 23 сентября в 03:54 (по Москве).

22 сентября в Московском регионе стояла аномальная жара, вызванная Азорским антициклоном, «втянутым» под озоновую аномалию (Рис. 7).

Средняя температура воздуха составила +20,1°C. Минимальная температура +12°C, максимально в течение дня столбик термометра поднимался до +26°C. На следующий день Москву накрыла положительная аномалия ОСО, возникшая 18−19 сентября в Северной Атлантике и сместившаяся к 23 сентября к востоку (Рис. 8).

Погода резко изменилась. Средняя температура воздуха в Москве составила +10,6°C. Минимальная +7°C, максимально в течение дня столбик термометра поднимался до +13°C.

Читайте ранее в этом сюжете: «Безопасный» природный пожар можно не тушить и... не учитывать