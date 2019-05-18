С телескопа «Хаббл» получили снимок взаимодействующих галактик

Вашингтон, , 16:07 — REGNUM Команда космического телескопа «Хаббл» получила изображение галактики NGC 4485, подвергшейся гравитационному влиянию более крупной галактики NGC 4490. Снимок опубликован на официальном сайте проекта «Хаббл».

Если галактики сближаются на достаточно малое расстояние, то между ними начинается гравитационное взаимодействие, влияющее на форму галактик, движение звёзд и процессы звездообразования.

Миллионы лет назад неправильная галактика NGC 4485 подверглась значительному гравитационному воздействию со стороны более крупной спиральной галактики NGC 4490. Астрономы получили новое изображение галактики NGC 4485 с помощью широкоугольной камеры Хаббла (WFC3) и усовершенствованной камеры для съемки (ACS).

Половина галактики выглядит нормальной, но на второй половине, подвергшейся влиянию NGC 4490, наблюдается активный процесс звездообразования, отличающийся обилием молодых голубых звезд и розовых туманностей.

Отмечается, что этот случай является примером космической активности, которая была более распространенной миллиарды лет назад, когда Вселенная была меньше, и галактики были ближе друг к другу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае команда астрономов, работающих с телескопом «Хаббл» опубликовала сверхдальний обзор небольшой области космоса, содержащий около 265 000 галактик.

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