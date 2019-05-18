Индия запланировала семь научных космических миссий на ближайшие десять лет

Нью-Дели, , 11:38 — REGNUM Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует запустить семь космических научных миссий в течение ближайших десяти лет. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на заявление председателя ISRO Кайласавадивоо Сивана.

В 2019 году в ISRO планируют запустить межпланетную миссию по изучению Луны «Чандраян-2», в 2020 — спутник для изучения космической радиации XPoSat, в 2021 — космический аппарат для изучения Солнца Aditya-L1. На 2022 год запланирован запуск миссии к Марсу Mars Orbiter Mission 2 (также называемой Mangalyaan 2).

Индийский космический аппарат Shukrayaan-1 может быть запущен к Венере уже в 2023 году, а третья миссия по изучению Луны серии «Чандраян» — в 2024. Наконец, на 2028 год запланирован запуск миссии Exoworlds, в рамках которой индийский космический аппарат впервые должен будет покинуть пределы Солнечной системы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 мая в пресс-службе ISRO объявили, что для запуска миссии «Чандраян-2» запланировано стартовое окно с 9 по 16 июля 2019 года. Станция «Чандраян-2» должна будет стать первым индийским аппаратом, совершившим мягкую посадку на поверхность Луны.

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