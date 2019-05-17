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Путин встретился с учеными и отметил трудности в общении бизнеса с наукой

Наука

Взаимодействие российского бизнеса с российской наукой нельзя назвать эффективным

Путин встретился с учеными и отметил трудности в общении бизнеса с наукой
Иллюстрация: Kremlin.ru
Встреча Владимира Путина с получателями мегагрантов и молодыми учёными

Сочи, Краснодарский край, 17 мая 2019, 20:04 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с молодыми учеными в Сочи, которые являются получателями мегагрантов. Об этом сегодня, 17 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора российский лидер посетовал, что никак не удается наладить конструктивный диалог между научным сообществом и энергетиками.

«Надо наладить механизм. Должен сказать честно, никак не удается его наладить», — сказал Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что потенциал инвестиций российских предприятий в научную сферу крайне высок — они вкладывают миллиарды долларов инвестиций в зарубежные разработки, технологии и оборудование. А вот вкладывать в российские научные разработки почему-то получается плохо, и глава государства на примитивном примере пояснил почему.

«Им сложно с нашими учеными вести диалог, потому что когда они говорят… «Да, у вас хорошая разработка, но нам бы хотелось, чтобы — извините, сейчас примитивно скажу — винтик был не слева, а справа». Люди вашего цеха говорят: «Знаете что, мы разработали, чтобы был справа, а не слева, и делайте так, как мы разработали», — рассказал президент Путин, который лично курировал разработки новейших образцов российского стратегического вооружения.

Глава государства подчеркнул, что сотрудничество науки и бизнеса должно быть дорогой «с двух сторон».

«Экономика должна быть настроена на то, чтобы потреблять инновационные разработки. Пока это не совсем получается», — констатировал президент.

При этом он добавил, что правительство побуждает отечественный бизнес идти в сторону российских научных разработок.

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Макроэкономика России
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