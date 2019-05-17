Шведские учёные нашли «гены собаководов» в человеческом ДНК

Стокгольм, , 19:00 — REGNUM Шведские учёные из университета Упсалы открыли связь между особенностями ДНК человека и наличием у него собаки, сообщает 17 мая журнал Scientific Reports.

Эту закономерность учёные условно назвали своеобразными «генами собаководства».

«Возможно, что некоторые из нас больше предрасположены к общению с собакой, чем другие люди. Все это, конечно, откроет новый взгляд на представления о том, как с древности развивались отношения между людьми и собаками», — заявила сотрудница университета Упсалы Тове Фолл.

Фолл и ее коллеги изучили геномы почти 50 тыс. близнецов, родившихся в Швеции с двадцатых годов ХХ века. В результате они обнаружили связь между устройством генома и наличием собаки. По их мнению, наличие собаки у человека по крайней мере наполовину обусловлена мутациями генома, а для женщин эта обусловленность близка к 60%.

Напомним, учёные считают, что человек приручил собак в каменном веке. Не так давно было установлено, что между собаками и их ближайшими родственниками волками существует генетическое различие, в силу которого волк не может переваривать растительную пищу, тогда как собаки не испытывают таких затруднений.

Кроме того, существует точка зрения, что собаки способны распознавать эмоции человека и реагировать на них на уровне малолетнего ребёнка.

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