В крымской пещере нашли самые древние ископаемые в стране

Симферополь, , 17:36 — REGNUM Останкам позвоночных животных в древней пещере, которая была обнаружена во время строительства трассы «Таврида», более полутора миллионов лет — находка является самой древней ископаемой пещерной фауной в России. Об этом 17 мая сообщили в Палеонтологическом институте им. Борисяка РАН.

«Исследование костных материалов позволило установить состав фауны и определить её приблизительный возраст — ранний плейстоцен, около 1,8−1,5 миллиона лет. Таким образом, открыта самая древняя ископаемая пещерная фауна на полуострове и вообще в России», — отметили специалисты.

По данным учёных, захороненные в пещере животные жили на стыке областей распространения восточно-средиземноморской и азиатской фаун.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в районе поселка Зуя в Белогорском районе во время строительства трассы «Таврида» обнаружили самую большую карстовую пещеру, протяжённость которой составляет более километра. Внутри полости учёные нашли фрагменты останков древних животных: южного слона, два вида лошадей, двух носорогов — эласмотерий и стефанорин, гигантского верблюда, древнего большерогого оленя арверноцерос Верещагина, древних быков лептобос, гигантскую гиену пахикрокута, крупную саблезубую кошку гомотерий.

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