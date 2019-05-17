В Архангельске вручат научный арктический «Оскар»

Архангельск, , 15:12 — REGNUM Изменение климата и обеспечение жизнедеятельности в Арктике обсудят ученые на международной научной арктической неделе, которая состоится в Архангельске с 22 по 30 мая. Об этом на пресс-конференции сообщил доктор экономических наук, профессор, вице-президент Международного арктического научного комитета — организатора саммита Владимир Павленко, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Изменение климата влияет на условия жизнедеятельности среды обитания и, что немаловажно, на безопасность объектов социально-критической инфраструктуры. Это колоссальная проблема и нам удалось убедить зарубежных коллег в том, что это актуально для жителей арктических регионов», — сказал Павленко.

По словам организаторов мероприятия, программа саммита предполагает широкое обсуждение исследований. В частности, речь пойдет радиационной безопасности в Арктике и развитии арктической медицины. Всего будет проведено 13 научных сессий.

В списке участников саммита — 450 представителей научного сообщества из 29 стран. Традиционно, активный интерес к участию в обсуждениях арктических вопросов проявили представители США, Канады и Китай. К слову, делегация из стран Азии составит не менее 40 человек. Также в списке стран-участниц фигурируют Исландия, Португалия, Франция и ряд других европейских государств. Российскую делегацию представят, в том числе, члены-академики РАН.

Торжественным моментом мероприятия станет церемония вручения научного арктического «Оскара» — Золотой медали Международного арктического научного комитета (МАНК). Каждый год один ученый получает премию за активную исследовательскую работу. До сих пор обладателями награды становились зарубежные ученые. И шансов стать медалистами МАНК у российских ученых пока немного.

«Основная проблема в том, что у наших ученых чрезвычайно мало публикаций на английском языке», — пояснил Владимир Павленко.

Добавим, что саммит ученых станет 21-м по счету, но в России он пройдет всего во второй раз. За последнее десятилетие площадками форума становились зарубежные города. В 2019 году заявка Архангельской области была одобрена учредителем саммита — МАНК. В 2020 году мероприятие пройдет в Исландии.

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