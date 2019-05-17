В ЦНИИмаш подвели первые итоги деятельности молодёжных научных лабораторий

Королёв, Московская область, , 15:02 — REGNUM Итоги работы молодёжных научных лабораторий, в задачи которых входит углублённая проработка проектов по нескольким актуальным направлениям развития ракетно-космической техники, подвели в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш). Об этом 17 мая сообщает пресс-служба предприятия.

На первом этапе, который завершился в апреле текущего года, в рамках молодежных лабораторий специалисты решали задачи по созданию программно-аппаратного комплекса моделирования многоспутниковых систем, созданию предварительного проектного облика модернизируемого автоматического космического аппарата, представили проектный облик лабораторного макета-демонстратора основных принципов производства в космосе. Создали виртуальный пульт управления аэродинамической установкой для обучения сотрудников работе на ней и обосновали необходимость создания виртуальной аэродинамической установки. Была разработана концепция программно-аппаратного комплекса демонстрации российской лунной программы и представлены технические предложения по созданию универсального космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхлёгкого класса.

На втором этапе своей деятельности лабораториям предстоит продолжить исследовательскую работу по выбранным направлениям.

Молодёжные научные лаборатории в ЦНИИмаш организованы в 2018 году. Сегодня они работают по шести направлениям: «Средства моделирования многоспутниковых систем», «Модернизируемые на орбите автоматические космические аппараты», «Технологии производства в космосе», «Цифровизация и технологии виртуальной реальности в исследованиях гиперзвукового полёта», «Моделирование этапов российской лунной программы», «Универсальный космический ракетный комплекс с ракетой-носителем сверхлегкого класса — демонстратор инновационных технологий».