Предпринимательство — базовая ценность для учёных, заявили в Минобрнауки РФ

Томск, , 14:05 — REGNUM Учёным нужно объяснить, что предпринимательский дух является базовой ценностью, заявил заместитель министра науки и высшего образования России Алексей Медведев на встрече в Томске, посвящённой созданию научно-образовательных центров в рамках нацпроекта «Наука». Об этом сообщает пресс-служба Томского государственного университета.

В ходе встречи Медведев поинтересовался, готовы ли учёные заниматься не только исследовательской работой и созданием новых продуктов, но и продвижением их на рынке.

«В академической среде нередко присутствует мнение, что деятельность ученого и «продажника» несовместима, — отметил Медведев. — Означает ли это что университеты и институты РАН должны публично декларировать ценность предпринимательского духа? В академической среде оно порой воспринимается, как моветон. Не каждый исследователь пойдет на это. Управленцы университетов и институтов должны объяснить, что это базовая ценность, иначе не обойтись без внешних участников, «продажников», которые будут это продвигать. Так ли это?»

Подводя итоги встречи, представитель Минобрнауки РФ отметил, что успешное научно-технологическое развитие страны требует решения целого ряда задач. В частности, потребуется определить, как проектировать инструменты кооперации научных и индустриальных организаций.

Напомним, в соответствии с целями нацпроекта «Наука», в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов, научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе, — одна из задач, поставленных в майском указе президента России Владимира Путина.