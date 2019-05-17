Обнаружены пауки, применяющие «сеть-катапульту» во время охоты

Акрон, США, , 14:10 — REGNUM Способ охоты пауков, отличающийся от изученных учёными ранее, открыт исследователями из США. Об этом сообщает издание PNAS.

Сотрудники Акронского университета в Огайо выяснили, что пауки-ткачи вида Hyptiotes cavatus, охотясь на свою добычу, удерживаясь задними лапами за ветку, передними конечностями растягивают край сплетённой ими паутины. Паутина натягивается, как тетива лука. Завидев свою добычу, паук-ткач отпускает ветку, после чего натянутая паутина летит в направлении жертвы, опутывая её.

Ускорение, созданное благодаря механической энергии растянутой паутины, достаточно велико, чтобы паук-охотник, продолжающий держать передними лапами край своей сети, долетел до объекта охоты. Исследования показали, что паук-ткач летит к своей добыче с ускорением до 772,85 метра в секунду в квадрате, что во много раз больше любого усилия, которое могут развить пауки, прыгающее на свою жертву.

Отметим, что Hyptiotes cavatus способен часами сидеть в засаде, держа в полной готовности «сеть-катапульту».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные открыли механизм, при помощи которого осы могут контролировать поведение пауков, становящихся их жертвами

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