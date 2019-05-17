Найдена ДНК скандинавов ледникового периода

Стокгольм, , 12:22 — REGNUM Научное исследование по выделению ДНК обитателей Скандинавского полуострова, живших 10 000 лет назад, проведено учёными Швеции. Об этом сообщает издание EurekAlert.

Уникальные образцы ДНК были выделены из клейкой субстанции, состоящей из древесной смолы и бересты, которую жевали древние обитатели местности Хусеби-Клев на западном побережье Швеции, подобно тому, как наши современники употребляют жевательную резинку. Кроме того, данный состав использовался в эпоху раннего мезолита в качестве клея и применялся при изготовлении различных орудий.

Проблема, с которой сталкиваются ученые, работающие на территории Скандинавского полуострова, состоит в том, что костные останки древних обитателей этого региона в большинстве случаев не сохранили генетический материал. Работа, проведённая сотрудниками Упсальского и Стокгольмского университетов, открыла исследователям доступ к уникальной информации.

Результаты, полученные генетиками, позволили установить, что жители западного побережья Швеции находились в родстве с обитателями других районов Европы, населявших её в ледниковый период.

По словам проводившей вычислительный анализ ДНК сотрудницы Стокгольмского университета Эмры Кирдок: «анализ показывает, что генетический состав особей Хусеби-Клев имеет большее сходство с популяциями западных охотников-собирателей, чем восточных».

Однако данная популяция использовала каменные орудия труда, изготовленные по технологии, пришедшей с территории современной России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, исследование останков, предпринятое палеогенетиками, позволило определить самых древних жителей Тибета. Кости, найденные в пещере, принадлежали так называемому «денисовскому человеку». впервые обнаруженному на Алтае в Денисовой пещере.

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