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Ученые нашли связь между кроссвордами и острым мышлением в старости

Наука

Детали

Ученые нашли связь между кроссвордами и острым мышлением в старости
Кроссворд

Эксетер, Великобритания, 17 мая 2019, 11:19 — REGNUM  Чем чаще люди среднего возраста имеют дело с играми, связанными с числами и словами (например, кроссворды и судоку), тем более остр их ум в преклонном возрасте, сообщает 16 мая AMNA.

Британское исследование, пришедшее к этим выводам, первоначально было представлено на конференции Международной Ассоциации болезни Альцгеймера, а затем опубликовано в издании «International Journal of Geriatric Психиатрии». В ходе исследования изучалось влияние на мышление логических игр.

«Результаты демонстрируют, что чем больше времени посвящают взрослые логическим играм, таким как кроссворды или судоку, тем более высокая производительность видна в данных об их умственных функциях, таких как память, внимание и логическое мышление», — говорит глава исследования доктор Эн Корбет из Медицинской Школы Университета Эксетера.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам исследования австралийских ученых установлено, что утренняя зарядка улучшает когнитивные способности людей в зрелом возрасте.

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Научные исследования
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